南臺灣大震屆滿周年 臺史博與促進會攜手舉辦維冠大樓物件招領會



(中央社訊息服務20170204 16:53:33)發生於105年2月6日上午3時57分的高雄美濃地震，總共造成117人罹難，其中受創最嚴重的臺南維冠金龍大樓目前仍在協調重建事宜，等待原地重建。



位於臺南的國立臺灣歷史博物館(以下稱臺史博)與臺南市維冠金龍權益促進會(以下稱促進會)，今（4）攜手合作舉行物件招領會。



臺史博在地震發生當下，除了關切居民的生命財產，也積極思考博物館如何貢獻己力協助居民重生。在第一時間便紀錄追蹤相關消息，更於年後到仁德、歸仁、新化及永康等受損現場勘查，並在臺南市政府文化局、工務單位及警察局的協助下，於同年2月至維冠大樓棄置場，搶救居民之生活物件，諸如神像、照片、成長紀錄等。隨著臺南市政府工務單位之清理工作，臺史博定期派員至棄置場帶回搶救之物件，經歷暫存、緊急處置、修護、建檔等整理工作，6月與促進會及居民接洽，雙方達成共識，完成階段性工作後將辦理物件招領。



今(4)維冠居民代表特別攜帶感謝狀至臺史博，感謝臺史博王長華館長對搶救活動的支持。館方也向居民安排兩場簡報，說明相關物件的搶救及修護工作，隨後展開招領活動，期望透過重生的物件，為居民加油打氣。



臺史博表示，現代博物館應積極緊跟社會，做為社會的記憶機構，肩負面對社會的責任，這次的行動從公共議題切入，同步於社會，應是博物館相當重要的一步，未來我們也將持續與相關單位密切合作，走出館外服務社會大眾。



訊息來源：文化部



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