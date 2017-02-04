幸福奇雞搶先入手 臺中科博館送臺灣燈會小提燈！



(中央社訊息服務20170204 16:52:42)科博館《腦中乾坤：心智的生物學》特展展期到本(2)月28日(二)，4月將展出《敦煌風華再現》特展，目前科學中心推出的全新展區「物理世界」更是每天吸引大批人潮體驗https://www.youtube.com/watch?v=Jj9p3Yjklvw&index=3&list=PL8F176E2DF464535F，足見博物館魅力!科博館近年推行寒暑假週一不休館，今年寒假最後一次開館的週一是2月6日，為鼓勵民眾踴躍前來，結合臺灣燈會的小提燈舉辦「週一看展分享趣，好禮送給您」活動，千萬不要錯過！ 「2/6週一看展分享趣，好禮送給您」：「奇雞小提燈 燈燈好福氣」，雞年限量小提燈：1.活動日期：106年2月6日(一)2.贈送方式：憑《腦中乾坤：心智的生物學》特展門票並於現場分享《敦煌風華再現》特展預告影片即贈送小提燈一個。3.贈送地點：科博館《腦中乾坤：心智的生物學》特展入口處



備註1:《敦煌風華再現》特展影片分享說明：



1.LINE、WeChat、M+Messenger、WhatsApp等社群媒體轉傳給5個人或5人以上群組，經現場人員確認後即可獲得贈品。2.FaceBook、Twitter、Google＋、Blogger、Instagram、snapchat等社群平臺分享，經現場人員確認後即可獲得贈品。



備註2:《敦煌風華再現》特展預告影片可任選1部分享



特展預告動畫篇: https://www.youtube.com/watch?v=svZiXoAN8qA&list=PL8F176E2DF464535F&index=2



特展預告街訪篇: https://www.youtube.com/watch?v=WAkvkgAhKpU&list=PL8F176E2DF464535F&index=1



訊息來源：國立自然科學博物館



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