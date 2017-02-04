屏東縣畜牧場響應零撲殺 踴躍認養毛小孩



(中央社訊息服務20170204 16:52:10)屏東縣政府、屏東縣獸醫師公會聯合屏東縣寵物商業同業公會、大仁科技大學、屏東科技大學流浪動物中途之家及獸醫學系附設動物醫院，於今日(2月4日)早上9:30至下午15:00，在國立屏東科技大學水產養殖系西側廣場，舉辦狂犬病防疫、寵物健康檢查及寵物認養活動，大會在屏東縣家畜疾病防治所所長李永文致詞及介紹來賓後揭開序幕，屏東縣養豬協會及各界長官皆到場指導，活動中所長利用此次機會帶領大家參觀收容所，介紹收容所的管理及收容情況，截至中午為止，共認領養寵物12隻，此次活動讓社會大眾認養毛小孩的愛心又往前邁進一大步。



國立屏東科技大學流浪動物捕犬人員訓練中心，收容來自屏東縣各鄉鎮的流浪動物，部份毛小孩因無人認養而遭受人道處理，為響應「零撲殺政策」，而與本府等單位共同舉辦此次活動，屏東縣養豬協會亦在常務監事方志源帶領下前來共襄盛舉，並認養多隻工作犬回家，這些毛小孩在獲得一個溫暖的家後，必定能發揮其長材，不但可和主人一起工作，更能幫主人看好住家，成為主人的好幫手。



屏東縣政府農業處長黃國榮呼籲民眾，除了要幫家中的犬貓施打狂犬病疫苗外，還要幫寵物做絕育，不可放任其生育，並且應依「動物保護法」規定為家中寵物辦理寵物登記，以免寵物走失，更不可輕易的將家中寵物遺棄；依動物保護法第5條第3項規定：「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣(市)主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養」，違者將依同法裁處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。



訊息來源：屏東縣政府



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