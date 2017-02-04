投入逾50萬警民力 春安工作順利落幕中央廣播電台 (2017-02-04 13:11)
今年加強春節期間安全維護工作自1月19日晚間10時起，至2月2日晚間12時為止，為期15天。警政署今天(4日)表示，在春安期間，共動用警察43萬1,834人次，憲兵923人次，義警、義交、民防及守望相助隊等協勤民力8萬9,764人次(平均每天動用警力2萬8,788人次、協勤民力5,984人次)，各項治安、交通、服務工作都順利推動。
警政署表示，此次春安執行成果，在治安方面，取締職業賭場案共2,441件，較去年多了64件，增加2.7%。在交通維護部分，警方針對6項重大交通違規(含酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、行駛路肩、違駛車道、蛇行逼車等)嚴格執法，取締總計8萬0,916件，較去年7萬7,901件，增加3,015件，增加3.87%；其中，取締酒後駕車違規件數5,878件，較去年減少587件。至於為民服務方面，警政署表示，春安期間總計受理1萬9,243件，包括民眾舉家外出安全維護6,348件(含外僑449件)及尋獲失蹤人口1,220人。
警政署指出，春節6天連續假期，雖各地偶有間歇性壅塞車潮，但轄區警察機關都能在最短的時間內進行疏導，維持合理行車速度，期間沒有發生重大交通事故。警政署長陳國恩也在春節連假期間訪視台北市警察局、新北市警察局及苗栗縣警察局等相關單位，嘉勉同仁犧牲與家人團聚的時間、堅守崗位，並致贈獎勵金慰勉辛勞。
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