一伊朗嬰將獲准入美 進行救命手術中央廣播電台 (2017-02-04 14:35)
美國紐約州長古莫(Andrew Cuomo)3日表示，在總統川普(Donald Trump)下達禁止7國移民入境的行政命令後，有一名伊朗嬰兒不得入美進行救命心臟手術，但現在這名小嬰孩將獲准許依緊急程序入境。
古莫說，曼哈頓(Manhattan)的西奈山醫學院(Mount Sinai Medical Center)已表態願意進行手術，但據傳這家人選擇到奧勒岡州的波特蘭(Portland)，他們在當地有名親戚。
女嬰的家人原先計畫在杜拜(Dubai)取得觀光簽證後，於本週稍早進入美國，卻突然被阻止入境，因為他們是川普行政命令中7個被禁止入境的穆斯林為主國家，其中一國的居民。
古莫表示，他先前是與國際難民協助計畫(International Refugee Assistance Project)合作，幫助取得豁免權。
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