一名遭法院通緝的李姓男子，日前看到民眾把買來的豬腳掛在機車掛勾，竟上前拿了就走，民眾大喊有小偷。板橋警分局機動派出所游姓菜鳥員警見狀追上竊賊，逮捕歸案。（警方提供）中央社記者林長順傳真 106年2月4日