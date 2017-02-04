通緝犯偷豬腳 菜鳥警察逮人（2）中央社 (2017-02-04 14:50)
一名遭法院通緝的李姓男子，日前看到民眾把買來的豬腳掛在機車掛勾，竟上前拿了就走，民眾大喊有小偷。板橋警分局機動派出所游姓菜鳥員警見狀追上竊賊，逮捕歸案。（警方提供）中央社記者林長順傳真 106年2月4日
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