陸客團遊覽車撞橋墩（2）中央社 (2017-02-04 14:50)
1輛滿載陸客的遊覽車4日在高市河西路、興隆路口自撞鐵路橋墩下涵洞，造成車上21名陸客輕重傷，警方調查，駕駛疑因路況不熟硬闖限高涵洞而肇禍，圖為車禍後車內一景。中央社記者程啟峰高雄攝 106年2月4日
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