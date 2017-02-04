陸客團遊覽車撞橋墩（1）中央社 (2017-02-04 14:50)
一輛滿載陸客的遊覽車（圖）4日在高市河西路、興隆路口自撞鐵路橋墩下涵洞，造成車上21名陸客輕重傷，警方初步調查，駕駛疑因路況不熟硬闖限高涵洞而肇禍。中央社記者程啟峰高雄攝 106年2月4日
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