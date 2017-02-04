【大成報記者心愚/臺中報導】因應春節連假，台中市政府1999話務中心平均每日37人次，提供24小時不斷線的電話服務，從除夕至初五期間，共計222人次。經統計，今年春節期間台中市民撥打1999總進線量較去年春節減少約2,000通，主因為交通及環境清潔詢問量降低所致，顯見市政推動成果已見成效。







市府研考會4日表示，去年春節的總進線量計1萬1,551通，與今年春節總進線量9,479通相較，今年較去年減少約2,000通；而主要差異，在於公車班次諮詢量下降，推測因市府持續建置智慧型站牌及智慧型手機APP的普及，民眾可自行查詢公車資訊緣故。







交通局長王義川也說明，相較於去年春節期間，今年公車的班次數與路線都有增加，並加強向民眾宣傳春節期間公車營運調整情況，避免民眾誤以為班次時間如舊而痴痴等待，進而撥打1999詢問班次狀況，也是進線量減少的原因之一。







另外，針對民眾最關心的環境議題，因市長林佳龍於春節前夕特別要求各單位協助維護環境，並且進行重點取締；連假期間，林佳龍也指示相關單位應儘速處理民眾通報的環境髒亂問題，並整理出相關熱點、研究徹底解決辦法，獲得民眾肯定。







研考會指出，今年春節6天假期中，每日平均進線量為1,580通，合計共1萬1,551通；其中仍以公車諮詢2,400通(佔25%)為最大宗，環保議題的垃圾清運諮詢及陳情652通、環境髒亂及公害等問題計176通。未來市府也將持續提供立即性通報管道及處置，提升市府執行率及滿足市民的需求，讓市政不中斷，提供更便民措施。