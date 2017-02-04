台中市府推動交通改善及環境清潔有成 1999春節話務進線量較去年減少千通大成報 (2017-02-04 12:58)
【大成報記者心愚/臺中報導】因應春節連假，台中市政府1999話務中心平均每日37人次，提供24小時不斷線的電話服務，從除夕至初五期間，共計222人次。經統計，今年春節期間台中市民撥打1999總進線量較去年春節減少約2,000通，主因為交通及環境清潔詢問量降低所致，顯見市政推動成果已見成效。
市府研考會4日表示，去年春節的總進線量計1萬1,551通，與今年春節總進線量9,479通相較，今年較去年減少約2,000通；而主要差異，在於公車班次諮詢量下降，推測因市府持續建置智慧型站牌及智慧型手機APP的普及，民眾可自行查詢公車資訊緣故。
交通局長王義川也說明，相較於去年春節期間，今年公車的班次數與路線都有增加，並加強向民眾宣傳春節期間公車營運調整情況，避免民眾誤以為班次時間如舊而痴痴等待，進而撥打1999詢問班次狀況，也是進線量減少的原因之一。
另外，針對民眾最關心的環境議題，因市長林佳龍於春節前夕特別要求各單位協助維護環境，並且進行重點取締；連假期間，林佳龍也指示相關單位應儘速處理民眾通報的環境髒亂問題，並整理出相關熱點、研究徹底解決辦法，獲得民眾肯定。
研考會指出，今年春節6天假期中，每日平均進線量為1,580通，合計共1萬1,551通；其中仍以公車諮詢2,400通(佔25%)為最大宗，環保議題的垃圾清運諮詢及陳情652通、環境髒亂及公害等問題計176通。未來市府也將持續提供立即性通報管道及處置，提升市府執行率及滿足市民的需求，讓市政不中斷，提供更便民措施。
關鍵字：
上一則：汽車回收場大火 濃煙數公里可見
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ATUNAS 歐都納 登山鞋．歐都納 羽絨．ATUNAS 歐都納．歐都納 護膝．歐都納 外套．歐都納 T恤．歐都納 咖啡．歐都納 A-G1129W．歐都納 車褲．歐都納 地圖．歐都納 毛襪．歐都納 頭巾．ATUNAS 歐都納 Deuter．歐都納 Atunas PRO．歐都納 袖套．歐都納 水壺．歐都納 COOLMAX．歐都納 A-G1126M．歐都納 紳士襪．歐都納 四節登山杖．歐都納 五分褲．歐都納 防滑鞋．歐都納 POLO衫．歐都納 眼鏡．歐都納 保暖帽．歐都納 絨外套．保暖 歐都納．歐都納 FLEECE．歐都納 背心．歐都納 拐杖
- NIKE 男 JORDAN RISING HIGH 2 X 籃球鞋 黑/紅 -845843006
- EPSON DS-570W商用高速無線文件掃描器
- 【Keeley Ann】韓式風潮-雪花造型全真皮水鑽休閒鞋(黑色686
- CENTURION百夫長 美國百夫長29吋行李箱-sju波多黎各藍 (29
- 【DeeDa鐘情坊 WG0017】大尺寸復古銅鐵藝鐘(台製 省電 機心
- HOYA PRO 1D 72mm CPL 薄框環型 偏光鏡
- 【Jiachu 佳櫥世界】Katie凱蒂(實木餐桌)
- AIGNER PICO系列 素色尼龍長柄提包 沙棕色
- 【Valentino 范倫鐵諾】莫奈花園床包兩用被四件組-雙人加大
- CASIO EDIFICE 音速小子傳優質時尚運動計時腕錶-白-EFV-520
酒駕撞倒店家廚餘桶 1乘客輕傷送醫【中央社】
可憐男童受虐7年不敢說 這句話讓媽媽淚崩了【NOWnews今日新聞】
男子返家過年 遭鐵捲門壓死（3）【中央社】
花蓮29歲男子被自家鐵捲門壓死【中廣新聞網】
上班遲到不想被扣薪 工程師竟駭入公司改打卡紀錄【NOWnews今日新聞】