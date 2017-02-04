第二市場存舊立新再現風華 百年慶活動熱鬧開跑大成報 (2017-02-04 13:46)
市府經發局4日在第二市場六角樓廣場舉辦百年慶啟動記者會，現場介紹三代福州意麵、茂川肉丸、國城食品、顏記肉包、老賴紅茶、蜜藏地瓜、三之一咖啡、旺咖啡等攤商美食，並取得日治時期即開設的「林寫真館」授權，展示在地知名攝影家林權助拍攝的珍貴舊城區照片，包括台中火車站、柳川、第二市場等，要讓民眾回味舊城區的歷史軌跡。
4日第二市場一早即湧入許多人潮，現場人來人往，相當熱鬧。更有不少人在第二市場吃著好滋味，甚至有香港人也聞名而來享受第二市場美食；而林佳龍、立委黃國書、市議員江肇國、經發局長呂曜志、民政局長蔡世寅等人也到場共襄盛舉，並宣告百年慶活動正式啟動。
林佳龍指出，今年適逢台中火車站建站百年，第二市場也屆滿百年，市府為此陸續舉辦一系列活動慶祝，回顧過去100年的珍貴歷史。而第二市場是一個充滿美食及古早味的市場，它歷經沒落時期、人潮逐漸散去，但經市府極力整修，利用「存舊立新」方式保留舊面貌，以新活力呈現，並串聯周邊歷史古蹟成為新興景點，希望吸引更多人到第二市場消費，帶動地方商機。
「讓市場、美食成為台中共同的語言！」林佳龍說，火車站附近有5個市場，市府均積極改造。其中已改建成東協廣場的第一市場，將融入新移民文化，讓新移民在台中有立足之地；而最有歷史的第二市場，除進行整修改造外，也會與附近柳川結合發展觀光，市場生意甚至已增加5成；第三市場則配合旁邊文創園區打造成文創市場，發展出自己的特色；第四市場市府也已有初步方案，將引進漫畫、插畫等相關主題館，要打造成為創意市場；第五市場則結合台中文學館發展，可望吸引更多人潮湧入。
呂曜志透露，第二市場在日治時期的舊稱是「新富町市場」，建築以六角樓為中心，向外輻射出去6個通道，這次的整修工程在許多文資委員、老師的協助下，希望恢復日治時代新富町市場的建築美學；因此把光復後陸續疊加上去、不必要的東西整理掉，並將6個通道的鋪面重新整治，也新增汙水管進行分流，兼顧文化景觀、都市汙水下水道發展、市場翻新等元素。
此外，市府也改造三民路入口的排隊美食攤商，包括王記蘿蔔糕、阿嬤ａ相思麵店、鄒餡餅及老賴茶棧等，招牌、價目表、天花板都重新設計，讓市場煥然一新，展現不一樣的市場文化。
經發局指出，即日起將陸續推出一系列百年慶行銷活動，包括在地遊程、舊物挖寶市集、創意美味DIY體驗等，希望吸引民眾探索舊城區，並帶動周邊商機。
其中，在地遊程規劃4條路線，第一條路線為「點亮經典」，行經台中火車站、漢強百草街、瑞益油行、保興米行、三民疊蓆行、陳雕刻處及第二市場；第二條「文創探尋」，行經第二市場、千芷手創、台灣太陽餅博物館、雅文齋印舖、榮裕綢布莊及綠柳町文旅；第三條「文化古蹟」，行經台中火車站、城隍廟、台中文學館、台中市役所、台中州廳及第二市場；第四條則為「廟宇傳承」，行經第二市場、武德宮、萬春宮、南天宮關聖帝君、樂成宮及台中火車站。
而4日現場參與的民眾，只要至「台中市政府經濟發展局」臉書官方粉絲團按讚，並與「第二市場彩繪牆」、「復古廣告看板」、「舊城區照片」3處特色區域合照打卡，上傳「台中市政府經濟發展局」官方粉絲團，即可獲得限量200份的第二市場購物券50元一張。
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