汽車回收場大火 濃煙數公里可見中央社 (2017-02-04 14:14)
（中央社記者邱俊欽桃園4日電）桃園市八德區一處汽車回收場今天下午發生火災，初步瞭解無人員受困，但因火場囤積大批廢棄車輛與零組件，竄出大量濃煙，數公里處外都明顯可見。
桃園市政府消防局表示，八德區成功街137巷內一處汽車回收廠，在下午12時51分傳出火災，消防局出動9輛消防車、23名消防人員前往救援。
消防局初步釐清無人員受困，但現場堆積廢棄車輛與零組件，火勢猛烈，竄起大量濃煙，數公里處外都明顯看見，至於起火原因仍待進一步鑑識。1060204
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