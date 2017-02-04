瑞士女子單車環島受困 淡水分局員警熱情協助台灣好新聞報 (2017-02-04 12:34)
記者黃村杉／新北報導
獨自一人來台騎自行車環島的24歲瑞士Nathalie女子，行經三芝區淺水灣時，因天色逐漸昏暗且開始下雨，想搭公車前往淡水市區找地方住宿，卻無法載運自行車而作罷，加上語言不通，求助無門坐在公車站牌前哭泣。淡水警分局後厝派出所員警郭清源巡邏經過主動關心，除帶返派出所，提供熱食熱茶並連繫轄區義警分隊長陳森淼協助安排住宿。
淡水警分局指出，經值班員警柯志穎以英文詢問Nathalie，得知她2月1日來台當背包客，預計以3個月時間騎自行車環島，用慢活的方式感受台灣風情與欣賞美景，豈料第一天就受困，對事先沒做好旅遊準備感到沮喪，但對台灣警察的熱心協助，向員警說臺灣是她心目中最好、最理想的國家，下次還要再來台灣。
Nathalie說自己住在瑞士，因歐洲各國的國境相連，出入境方便，治安不是很理想，自己在瑞士晚上都不敢隨意出門，但在臺灣治安很好，女孩子深夜也能獨自外出買東西逛街。
後厝派出所副所長潘文雄表示，服務無國界，只要民眾有難處，在能力範圍內警方都會盡力去協助。並提醒民眾外出旅遊前務必要做好準備，事先了解路況，快樂出門，平安回家。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ATUNAS 歐都納 登山鞋．歐都納 羽絨．ATUNAS 歐都納．歐都納 護膝．歐都納 外套．歐都納 T恤．歐都納 咖啡．歐都納 A-G1129W．歐都納 車褲．歐都納 地圖．歐都納 毛襪．歐都納 頭巾．ATUNAS 歐都納 Deuter．歐都納 Atunas PRO．歐都納 袖套．歐都納 水壺．歐都納 COOLMAX．歐都納 A-G1126M．歐都納 紳士襪．歐都納 四節登山杖．歐都納 五分褲．歐都納 防滑鞋．歐都納 POLO衫．歐都納 眼鏡．歐都納 保暖帽．歐都納 絨外套．保暖 歐都納．歐都納 FLEECE．歐都納 背心．歐都納 拐杖
- 【SEIKO】CS系列簡約大三針石英錶-白x黑/29mm(7N82-0JK0A
- A.S.O 抗震雙核心 全真皮壓紋魔鬼氈奈米休閒鞋(黑)
- 【PLAYBOY】Racing Grid Rabbit 魔幻賽車格系列 零錢短夾(
- agnes b. ab heart漆皮豹紋拉鍊零錢包(墨綠)
- 【富鼎珠寶】天然A貨翡翠-地中海老坑冰種戒指(S359S)
- ASUS X555LJ Win10 15.6吋 I5-5200U 4G記憶體 500G硬碟+
- A.S.O 甜蜜樂章 金蔥亮布側縷空鑽飾高跟鞋 銀
- JESSICA-希臘公主巧雲圖騰Ａ字裙
- 【Natural Balance】大地野饌《無榖原野總匯 雞+火雞+鵪鶉
- HITACHI 日立6L Fuzzy 感溫除濕機RD-12FG(灰)
酒駕撞倒店家廚餘桶 1乘客輕傷送醫【中央社】
可憐男童受虐7年不敢說 這句話讓媽媽淚崩了【NOWnews今日新聞】
男子返家過年 遭鐵捲門壓死（3）【中央社】
花蓮29歲男子被自家鐵捲門壓死【中廣新聞網】
上班遲到不想被扣薪 工程師竟駭入公司改打卡紀錄【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》