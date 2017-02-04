記者黃村杉／新北報導

獨自一人來台騎自行車環島的24歲瑞士Nathalie女子，行經三芝區淺水灣時，因天色逐漸昏暗且開始下雨，想搭公車前往淡水市區找地方住宿，卻無法載運自行車而作罷，加上語言不通，求助無門坐在公車站牌前哭泣。淡水警分局後厝派出所員警郭清源巡邏經過主動關心，除帶返派出所，提供熱食熱茶並連繫轄區義警分隊長陳森淼協助安排住宿。

淡水警分局指出，經值班員警柯志穎以英文詢問Nathalie，得知她2月1日來台當背包客，預計以3個月時間騎自行車環島，用慢活的方式感受台灣風情與欣賞美景，豈料第一天就受困，對事先沒做好旅遊準備感到沮喪，但對台灣警察的熱心協助，向員警說臺灣是她心目中最好、最理想的國家，下次還要再來台灣。

Nathalie說自己住在瑞士，因歐洲各國的國境相連，出入境方便，治安不是很理想，自己在瑞士晚上都不敢隨意出門，但在臺灣治安很好，女孩子深夜也能獨自外出買東西逛街。

後厝派出所副所長潘文雄表示，服務無國界，只要民眾有難處，在能力範圍內警方都會盡力去協助。並提醒民眾外出旅遊前務必要做好準備，事先了解路況，快樂出門，平安回家。