記者黃村杉／新北報導

板橋警分局長黃家琦指出，春節期間分別於板橋慈惠宮、接雲寺、愛買、浮洲福德宮等處設置「機動派出所」，除服務民眾及提升見警率，同時也宣導防搶、防竊及反詐騙，守護民眾治安與交通安全。29日晚間一名竊賊趁著板橋南門街的慈惠宮人潮擁擠，下手行竊民眾剛買的滷豬腳，當民眾大呼小偷後，被員警逮個正著。

板橋警分局表示，34歲擔任臨時工的李姓男子，29日晚間趁著過年期間人潮擁擠時，混入板橋南門街的慈惠宮準備行竊，發現民眾把剛買來熱騰騰的滷豬腳吊掛在機車前方掛勾，正準備離開時，碰巧被害人返回發現呼叫小偷，經在附近擔服機動派出所的警員游丞舜，聽到喊叫聲後立刻衝上前追捕。

板橋警分局指出，勇逮竊賊的警員游丞舜，今年1月11日才剛從104年特考班結業，上班不到一個月就奮勇破獲竊案；游丞舜澎湖科技大學畢業後，因嚮往警察辦案時的鬥智力，而投入警界服務。