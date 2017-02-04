屏東勝利文創園區燈會彰顯「屏東意象」-「雞尾酒」主燈正式登場



(中央社訊息服務20170204 13:12:24)屏東縣政府今年首次在屏東市萬年溪畔舉辦綵燈節活動，17個主題燈區變化出炫麗的動感，吸引民眾目光，另外在火車站下車10分鐘步行即到的勝利文創園區則推出「金雞報喜慶元宵-2017屏東意象」活動，主燈「雞尾酒」由藝術家張新丕設計，還有陸軍飛行第八聯隊、牡丹社事件等7座特色燈牌，用創意巧思與萬年溪燈區相互輝映。



出身屏東的張新丕老師為留法藝術家，在國內外享有盛名，張老師表示他從熱帶屏東的節慶歡樂氣氛為創作發想，設計製作勝利文創園區主燈「雞尾酒」，大公雞造型象徵屏東的多元族群彼此互相融合，成為一杯「屏東風味」的香醇雞尾酒；酒杯上的小洋傘代表南國陽光普照，心型櫻桃象徵熱情，檸檬片與椰子構成熱帶海洋風情；底座的燈箱圖案則是多元族群與自然人文特產，如新住民、大路關石獅公、鵬灣跨海大橋、黑鮪魚、陶壺、恆春古城等。



文化處吳錦發處長表示本次勝利燈會跳脫常見的單顆燈籠串連懸掛方式，用竹架搭設的燈牌（牌燈），營造特別的聚合美感，7座燈牌分別「古早屏東是阿猴」、「屏東好戲連連」（燈籠繪製四齣文化處自製節目「凹鼻仙」、「火苗」、「金娘」與「石獅公」）、「多元文化族群融合」、「日治時期屏東陸軍飛行第八聯隊」、「煌煌民族史．照耀火燒庄」和「牡丹社事件」，以及枋寮藝術村蔡梅芳老師指導勝利國小與民和國小的「屏東意象」等，闡述在地故事，傳達歷史教育，在各縣市燈會中獨樹一格，在老樹群落、日式眷舍的襯托下，營造出溫暖的街角氛圍，春節假期已成為眾多外地遊客造訪園區的熱門打卡點。



訊息來源：屏東縣政府



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