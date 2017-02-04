（中央社記者繆宗翰台北4日電）一輛滿載陸客的遊覽車今天上午在高雄市撞上鐵路橋墩下涵洞，造成車上多人受傷。海峽交流基金會發言人李麗珍對此表示，海基會已及時通報大陸海峽兩岸關係協會。



李麗珍也提到，交通部觀光局已派員前往現場關切，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會也已通報大陸海峽兩岸旅遊交流協會，並協助處理後續事宜。



她表示，發生車禍的浙江陸客團共21人，2月1日由世和旅行社接待來台。旅行團遊覽車上午行經高雄時撞上橋墩造成3名陸客受傷，已送醫治療，其餘18名旅客多傷勢較輕或無礙。1060204