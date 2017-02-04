遊覽車撞上橋墩涵洞 陸客團21人輕重傷中廣新聞網 (2017-02-04 13:10)
一輛遊覽車今天上午行經高雄愛河邊，未留意限制高度，撞上橋墩卡在涵洞口，21人輕重傷。遊覽車上的乘客是陸客旅行團，車禍原因懷疑是駕駛分神。
(林憲源報導)
車禍發生在2月4日10時04分，載著陸客旅行團的遊覽車行經高市鼓山區河西一路和興隆路，橋下涵洞限制高度2.8公尺，超過3公尺高的遊覽車撞上橋墩底部，車頂硬被削開，劇烈撞擊導致遊覽車上21人受傷。
根據高市消防局統計，遊覽車上包括旅行團成員26人、加上駕駛和導遊共28人，受傷的21名陸客，被列為重傷的3人，頭部挫傷、顏面輕微擦傷、生命徵象穩定，但因為對救護人員詢問傷勢無法清楚回答，因此送醫觀察，至於18名輕傷患者，都是挫傷或皮肉撕裂傷，都可以自行走進診療室。傷者分送高市聯合、高醫、大同醫院。
根據警方調查，出車禍的陸客團剛結束西子灣行程，正要前往市區精品店的路上，疑似是因為駕駛分神和導遊討論事情，未注意涵洞限高而肇事。
(圖:翻攝)
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