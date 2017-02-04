一名有毒品前科的張姓男子因車禍腳受傷在家休養，不過，他沒有好好養傷，還在自家開毒趴，警方調查蒐證後，前往張嫌住家搜索，當場查獲一名瞿姓女子跟劉姓男子正在吸毒，警方還發現，張姓男子母親住院病危，張嫌沒有前往照料，還將住家當成毒窟，偵訊後依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。



（張文祿報導）



台中市警局豐原分局大雅分駐所接獲檢舉，轄內大雅區仁愛南路民宅有人開毒趴，所長辛盟強成立緝毒小組，歷經一個多月收集情資，調查，得知張嫌長年吸毒，已被警方抓了好幾次，之前張嫌母親在家時，張嫌還比較保守，母親住院後，便肆無忌憚，讓很多男男女女進出家中吸毒開趴，造成附近民眾相當困擾，警方蒐證後，持搜索票進入張嫌住家



搜索。當時張嫌正在客廳休息，驚醒後，企圖拖延時間，阻饒警方前往房間搜索，警方進入房內，看到一名瞿姓女子正在吸食安非他命，另一名劉姓男子剛吸完毒品，在房間內呼呼大睡。



張姓男子表示，他七十七歲的母親因肺部纖維化，正在高雄住院，自己車禍腳受傷，無法外出工作，才在家吸食毒品，但是他否認販毒。



警方查扣安非他命一包，吸食器、電子磅秤等，依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。



