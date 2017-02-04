原標題：特朗普孫女唱中文歌拜年引髮網絡瘋轉

每逢中國農曆新年，歷任美國總統都會在除夕或大年初一發表新春致辭、向華人拜年，剛上任的美國總統特朗普卻打破這一慣例。

3日，就在特朗普之女伊萬卡攜女兒到訪中國駐美國大使館后，伊萬卡再次在社交網站上發出女兒用中文唱《新年好》的視頻，在網路上引發瘋轉。

廣州日報/靈犀

唱中文歌紅遍網路

當地時間1日晚間，特朗普的女兒伊萬卡帶著女兒阿拉貝拉出席中國駐美國大使館的春節活動。當地時間2日凌晨，伊萬卡又在推特上曬出了女兒阿拉貝拉一邊玩著舞獅燈籠，一邊用中文唱《新年好》的視頻。

飛吻並鞠躬致意

阿拉貝拉用比較準確的中文唱著「新年好呀！新年好呀！ 祝賀大家新年好。我們唱歌，我們跳舞，祝賀大家新年好。」唱完之後，她還給了一個飛吻並鞠躬致意。

伊萬卡在她的推特上表示，阿拉貝拉唱的是她為中國新年所學的歌。「在這幾天慶典之際，祝賀每個人都有個精彩的新年。」她寫道。「新年快樂！」「新年快樂」四個字是用中文書寫。

很多人稱讚阿拉貝拉可愛

這個視頻在中國互聯網上引發瘋轉，很多人稱讚阿拉貝拉可愛，但也提到特朗普今年未向華人拜年。特朗普的前任柯林頓、布希和奧巴馬都會在農曆新年向慶祝這個節日的亞洲人致以問候和祝福。

「中國和美國之間需要一座友誼橋樑，」一位上海的陳姓居民說，「我很高興看到他的女兒和小孫女成為友好信使，這是一個好的跡象。」

並非第一次刷屏

這段視頻並不是阿拉貝拉的中文首秀。去年春節期間，阿拉貝拉也曾通過視頻秀了一把中文。

她當時念了兩首古詩，分別是李紳的《憫農》和駱賓王的《詠鵝》。

2016年11月，特朗普贏得大選后，阿拉貝拉一段唱中文兒歌的視頻也曾在網上刷屏。

視頻是伊萬卡在2014年12月發佈，當時阿拉貝拉年僅3歲。

阿拉貝拉的逆天的中文水平和從小的教育有關。

據外媒報導，伊萬卡自懷孕時就準備讓第一個孩子學習中文，阿拉貝拉遵照母親的指示，從18個月大就開始學習中文。

阿拉貝拉的中文教師景涌泰稱，她的中文很流利，比班上其他同齡孩子好很多，即使很快的語速也能聽懂。

伊萬卡還透露，阿拉貝拉能用中文叫出動物園裡幾乎每一種動物的名字。