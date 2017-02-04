原標題：特朗普教訓澳總理並掛斷電話

1月28日，美國總統特朗普與澳大利亞總理特恩布爾通電話時，特朗普對美澳政府此前達成的一項難民安置協議大為光火，稱這是當天「最糟糕的一通電話」。原本預計通話1小時，但是只進行了25分鐘，特朗普就掛斷電話。

特恩布爾2日在記者會上堅稱，特朗普沒有掛斷他的電話，澳美兩國關係「如岩石般堅固」，美國會按約接收難民。

「最糟糕的通話」

新華社電 美國政府官員說，特朗普對特恩布爾「吹噓」他在總統選舉中「大勝」對手。當特恩布爾試圖確認美國將兌現接收難民的承諾時，特朗普生氣地說：「這是史上最差勁的協議。」

他還告訴特恩布爾，自己當天已經與另外四國領導人通了電話，「這是目前為止最糟糕的一通電話」。

2016年11月，美國奧巴馬政府與澳大利亞政府達成一項難民安置協議，美國同意收容澳大利亞設於太平洋島國諾魯和巴布亞紐幾內亞的兩處境外難民留置中心的約1250名難民。這些難民中許多來自伊朗、伊拉克、蘇丹和索馬里。

與特恩布爾通話的前一天，特朗普簽署總統行政令，暫停所有難民及伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、葉門和伊拉克7國公民入境，無限期禁止敘利亞難民入境。行政令特別規定，「履行此前存在的國際協議」時可以例外，即給美澳難民安置協議的執行開綠燈。

可特朗普在通話時還是很生氣，他反覆把接收難民的人數1250人說成2000人，指責特恩布爾想把「下一個製造波士頓爆炸案的人」送到美國，「我不想要這些人」。

2013年4月，美國波士頓馬拉松比賽現場發生爆炸，造成3人遇害、260多人受傷。2名爆炸案嫌疑人都是外國移民，作案時已移民美國多年。

友誼的小船說翻就翻

1月31日，白宮發言人斯派塞證實，美澳難民安置協議將「向前推進」，不過難民入境美國前將受到「最嚴格的審查」。

「難民協議是愚蠢的協議」

2月2日通話內容被美媒曝出后，特朗普在推特上公開對美澳這項難民安置協議「放嘴炮」：「你們相信嗎？奧巴馬政府同意接收上千名來自澳大利亞的非法移民。為什麼？我要好好研究一下這個愚蠢的協議！」

特恩布爾則在新聞發佈會上否認特朗普與他通話時撂電話，稱兩人的交談「坦誠、直率」，並強調特朗普同意落實難民安置協議。特恩布爾拒絕透露其他通話細節，只說「在各個場合，無論是公開的還是私下的」，他都將努力維護澳大利亞的利益。

特恩布爾對墨爾本3AW電台說，澳美同盟關係可以追溯到幾代人以前，「我相信，在我擔任總理期間，以及在特朗普擔任總統期間，這一關係將延續並得到加強」。

澳大利亞與美國在政治、經濟、軍事等各個領域關係緊密。特朗普當選總統次日，特恩布爾就通過私下渠道獲得特朗普的手機號碼，向他打電話祝賀。按照澳大利亞媒體的說法，特恩布爾是第二個打電話向特朗普道賀的外國領導人。但是，他現在卻遭特朗普教訓並掛電話。友誼的小船說翻就翻？

（郭倩）