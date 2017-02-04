原標題：法企業家不滿政府買中國公交車 稱是對『法國製造』的蔑視

[環球時報駐法國特約記者 潘亮]「購買中國公交車絕對是對『法國製造』的蔑視！」據法國經濟媒體《挑戰》雜誌網2日報導，本周二在巴黎舉辦的「駕駛法國製造」論壇上，法國依維柯（IVECO）汽車公司總裁拉郁特炮轟巴黎市購買中國產電動公交車。他向媒體宣稱：「這無異於對中國企業打開市場大門，真是天真至極的決定！」巴黎市政府回應稱，這不是該市政府做出的決定。

據悉，依維柯在法國境內開設8家工廠並生產多種類型的大巴和公交車，對外一直頌揚「法國製造」。該公司擁有6000僱員，在本土環保汽車領域佔有50%的市場份額，其營業額約為37億歐元。不過就造價而言，一輛依維柯汽車的價格為3.5萬歐元，比東歐和其他國家的同類汽車高出2萬歐元左右。

報導稱，拉郁特批評說，中國產公交車的實際電池排放沒有得到準確計算，在發生燃燒時沒有人知道應該如何處理，存在安全隱患。他為「法國製造」辯護說，依維柯在法國有230家供貨商，每輛汽車的製造可直接創造兩個工作機會。「然而法國公共權力機構通常無視產品長期使用性能好壞，以低價進行招標。這直接將法國企業擋在了大門之外。」

面對抨擊，巴黎市政府發言人立即回應稱，對「中國公交車進入巴黎市公共交通」不負擔責任。市政府發言人澄清說，購買中國公交車的決定，不是巴黎市政府本身，而是由7個省以及巴黎市相關代表監管的法蘭西島大區交通工會作出的。具體購買是巴黎大眾運輸公司、法國國家鐵路公司和法蘭西島大區運輸專業機構聯合操作的，巴黎大眾運輸公司希望在巴黎進行多國品牌公交車試行活動，這包括來自法國、波蘭、西班牙和中國產的汽車，而財政支出經法蘭西島大區交通工會授權，與市政府沒有任何關係。