日福島核輻射達震后最高 數十秒即可致人死亡北京新浪網 (2017-02-04 03:29)
原標題：福島核輻射達震后最高 高強度輻射量數十秒即致人死亡
[環球時報綜合報導]2011年的東日本大地震已過去將近6年。不過據英國《衛報》3日報導，地震引起的福島核電站核泄漏遠未得到緩解，輻射量反而達到2011年以來的歷史最高值。
東京電力公司2日公佈對福島第一核電站2號機組反應堆安全殼內拍攝到的圖像分析，結果顯示內部空間輻射量推算為最大每小時530希沃特。報導稱，這是第一核電站事故發生以來觀測的最大值，是人類即便短暫暴露其中也會具有致命性損害的高輻射水平。據悉，在這一高強度的輻射量下數十秒即可致人死亡。
此外，據BBC報導，曾在事發後參與福島核電站維修的一名日本焊工在患上白血病後，將東京電力公司告上法庭，索賠5900萬日元。但東京電力公司質疑核輻射和白血病之間的關聯。2日，日本法院正式開庭審理。
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