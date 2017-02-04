原標題：流浪者餐廳

在巴西里約熱內盧市中心有一家「美食動力餐廳」，給無家可歸的流浪者們提供精緻的免費晚餐。

餐廳的誕生緣於2015年米蘭世博會上的一次相遇，來自巴西的廚師戴維·赫茲受到義大利米其林三星大廚馬西莫·博圖拉的邀請，一起用被人們丟棄的原材料做飯，做好的美食分發給米蘭街頭的流浪者，這讓赫茲很受觸動。赫茲本人是「美食動力」社會扶助項目的發起者。在2016年，博圖拉作為主廚，「美食動力」項目的學員幫廚，為流浪者開辦的餐廳就這樣建立起來了。平時流落街頭飢一頓飽一頓的無家可歸者，在這裏享用了美食，同時還享受到了被尊重的感覺。新華社發