原標題：美國防長訪韓日 釋放強化同盟信號

美國新任國防部長詹姆斯·馬蒂斯3日在首爾會見韓國國防部長官韓民求，釋放強化美韓同盟的強烈信號。這是馬蒂斯出任美國防長后的海外首訪，此行備受關注。

根據行程，馬蒂斯2日至3日訪問韓國，3日至4日訪問日本。馬蒂斯上任后的海外首訪，被媒體普遍解讀為旨在強化與各盟國的關係。

馬蒂斯3日告訴媒體記者，他此次訪韓意在強調對美韓同盟的重視程度、彰顯美國幫助韓國防務的決心。據韓聯社報導，兩國防長談話的議題包括朝鮮半島安全環境、鞏固韓美同盟關係、美國對韓協防承諾、「薩德」入韓等。韓國外交事務和國家安全研究所教授李志勇（音譯）認為，馬蒂斯上任后首次出訪地選在韓國，傳遞出特朗普政府視朝鮮半島局勢為優先要務的明確信號。

馬蒂斯定於3日下午飛赴日本，計劃與日本首相安倍晉三、防衛大臣稻田朋美、外務大臣岸田文雄等官員會晤。據悉，安倍有意在與馬蒂斯的會談中詢問美國新任總統唐納德·特朗普關於日美同盟的看法。一些觀察人士表示，特朗普在就職演說中沒有提及亞太、其本人也從未說過「日美同盟」一詞讓日方擔憂特朗普政府的亞太戰略有變。

一些分析人士認為，馬蒂斯的海外首訪應是優先傳達美國政府換屆后不影響與盟友合作的信號，可能不會直接要求「漲錢」一事。

楊舒怡（新華社專特稿）