韓國特檢組「硬闖」青瓦台遭拒北京新浪網 (2017-02-04 00:59)
原標題：韓國特檢組「硬闖」青瓦台遭拒
新華社首爾2月3日電（記者 耿學鵬 杜白羽）韓國負責「親信干政」事件調查的特別檢察組3日試圖進入青瓦台搜查，遭總統府方面拒絕後最終無功而返。
特檢組調查人員當天上午10時（日期:9時）抵達青瓦台，試圖進入總統府搜查取證，但青瓦台方面以該場所「涉及軍事和國家機密」為由拒絕特檢組進入。
雙方就搜查的方法、對象和範圍進行磋商后未能縮小分歧，僵持大約5個小時之後特檢組人員撤離。商談中，青瓦台提出可以用「自願提交」的方式向特檢組提供調查所需材料。
據韓聯社報導，特檢組2日晚收到首爾中央地方法院頒發的搜查令。按照搜查令中的內容，總統朴槿惠被列為犯罪嫌疑人，涉嫌受賄以及濫用職權等。這份搜查令的授權期限為7天，這意味著特檢組仍將有機會嘗試進入青瓦台。
這是特檢組首次嘗試進入青瓦台搜查，同時也是有關方面首次試圖以現任總統涉嫌犯罪為由搜查青瓦台。韓國此前從未有過相關方面成功進入青瓦台進行搜查的先例。
據韓國法律，搜查涉及機密的軍事及其他場所，必須事先得到相關負責人許可。但同時，有關人員不得無故拒絕搜查請求，除非相關活動侵犯到關鍵國家利益。
特檢組表示，計劃在下周晚些時候對朴槿惠進行當面調查，在此之前有必要搜查青瓦台以確定相關物證。不過，青瓦台方面一直以安全為由，拒絕特檢組進入。
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