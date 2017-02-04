一男子在盧浮宮持刀行兇北京新浪網 (2017-02-04 00:59)
原標題：一男子在盧浮宮持刀行兇
2月3日上午，一名男子在巴黎盧浮宮持刀行兇，造成一名值勤軍人受傷。法國政府稱，此事具有恐怖襲擊特徵。一名遊客用手機拍攝的照片顯示，2月3日，在法國巴黎盧浮宮，值勤軍人圍在持刀行兇男子身旁。
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