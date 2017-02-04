原標題：英國「脫歐」計劃白皮書出爐

英國政府2日公佈一份「脫歐」計劃白皮書，以法律文件的形式明確政府「脫歐」目標，意味著英國向正式開始「脫歐」邁出新的一步。不過，英國反對黨以及工商界人士批評，該白皮書仍然沒有提供詳盡方案，因而無法打消市場疑慮。按一名工黨人士說法，這是「一份願望清單、而非行動方案」。

勾勒目標

英國「脫歐」事務大臣戴維·戴維斯2日向議會提交這份「脫歐」計劃白皮書，承諾英國政府將盡全力與歐盟談判，達成一份「互利共贏」的「脫歐」方案。

這份白皮書共77頁，列出英國政府「脫歐」計劃的12項基本原則，其中大部分內容是對英國首相特雷莎·梅1月17日演講中提出的「脫歐」談判目標和基本原則的細化與補充。

白皮書勾勒出英國在「脫歐」談判中的戰略目標，例如在貨物貿易和服務貿易領域退出歐洲共同市場、與歐盟協商新關稅機制等。美聯社分析，英國政府希望這份白皮書能消除不確定性、平息反對派的不滿情緒。不過，白皮書沒有具體闡述英國期待實行怎樣的貿易和關稅機制，只是註明這些機制將在「脫歐」談判中予以敲定；白皮書也沒有詳細交代移民管控措施，只是稱，「我們正仔細考慮眼下所面臨的諸多選項」。

白皮書說，英國將尋求與歐盟「在安全、外交政策、科學技術等關鍵領域展開緊密合作」，並列舉了一系列歐盟機構，表示將在「脫歐」談判中逐項敲定英國是否繼續留在這些機構，例如歐盟航空安全局、歐盟食品安全局、歐洲原子能共同體（又稱歐洲原子能聯營組織）等。眼下尚不清楚英國是否有意繼續留在歐盟刑警組織。

白皮書說，眼下約有300萬歐盟國家公民住在英國、大約100萬英國公民住在其他歐盟國家，英政府希望「脫歐」后仍能允許這些人自由選擇居住地。按白皮書說法，由於少數歐盟國家作梗，英國迄今未能與歐盟就此事達成一致。

招致批評

白皮書表示，英國「脫歐」后仍將是「可靠的夥伴、樂意的盟友、親密的朋友」。美聯社分析，儘管白皮書整體基調樂觀，但仍能讓人察覺到「脫歐」談判任務之繁重、涉及領域之複雜。不過，英國不少反對黨和工商界人士認為，這份白皮書沒能詳細闡述英國「脫歐」方案，無法打消市場觀望情緒和人們心中的疑慮。

工黨影子內閣「脫歐」事務大臣基爾·斯塔默形容這份白皮書為「一份願望清單、而非行動方案」。他抱怨該白皮書的公佈日期太遲，以至於工黨方面來不及對其進行詳細評估，並提出改進意見。自由民主黨外交事務發言人湯姆·布雷克批評，該白皮書只提供了「含糊其辭的陳詞濫調」。在美國摩根大通銀行經濟分析師馬爾科姆·巴爾看來，白皮書「缺乏深度分析、缺乏足夠細節，（令市場）感到擔憂」。

根據這份白皮書，英國政府將在3月31日之前啟動《里斯本條約》第50條，正式開始「脫歐」。2月1日，英國議會下院投票決定支持政府提交的「脫歐」法案，授權首相啟動「脫歐」程序。按照程序，「脫歐」法案最終具備法律效力還需經議會下院委員會提出修正案，並在今後幾周由議會上院表決通過。

楊舒怡（新華社專特稿）