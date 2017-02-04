原標題：美國黑獄「容嬤嬤」出任中情局二把手

美國總統唐納德·特朗普選擇與「黑獄」、「虐囚」等醜聞關聯密切的中央情報局高級官員吉娜·哈斯佩爾擔任這一情報機構的「二把手」。不少媒體擔心，此舉或許暗示特朗普政府打算恢復酷刑。

新任中情局局長邁克·蓬佩奧2日宣布，哈斯佩爾將出任中情局副局長。《赫芬頓郵報》報導，哈斯佩爾是首名擔任中情局二把手的女性官員。

哈斯佩爾現年60歲，效力中情局長達30多年，曾在多個高級崗位挑大樑。2013年，她被任命為中情局國家秘密行動司代理司長，卻在數周后被撤換，當時有報導認為，緣由是2001年「9·11」恐怖襲擊發生后，哈斯佩爾在所謂「強化審訊」工作中擔當要職，通過「水刑」等殘酷刑訊方式拷問嫌疑人。

中情局前副局長斯蒂芬·卡佩斯稱哈斯佩爾「絕不逃避任何艱巨任務」。《赫芬頓郵報》認為，哈斯佩爾的硬任務之一或許就是讓酷刑在海外「黑獄」復甦。

《紐約時報》等多家美國媒體上月25日曝光一份總統行政命令草案，顯示特朗普打算重啟中情局在海外監禁恐怖嫌疑人並對其動用酷刑的設施。但白宮發言人肖恩·斯派塞否認這份文件的存在，說「這不是白宮文件，我不知道它是從哪兒來的」。特朗普一直認為酷刑「奏效」。他曾強調支持恢復水刑，理由是極端組織「伊斯蘭國」手段殘忍。特朗普說，他將聽取蓬佩奧和新任國防部長詹姆斯·馬蒂斯及其他高參的意見。蓬佩奧和馬蒂斯先前都表示，不支持動用酷刑。

美國前總統喬治·W·布希在任期間，為配合他發動的「反恐戰爭」，中情局在波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、泰國和阿富汗設立了秘密監獄，關押恐怖嫌疑人。美方還對嫌疑人動用水刑等酷刑以榨取情報。前任總統貝拉克·奧巴馬上台後全面廢除「黑獄」，並下令關閉關塔那摩美軍基地監獄。不過，直到他上月20日結束前後8年的任期時，這座因「虐囚」而臭名昭著的軍事監獄仍未關閉。

陳丹（新華社微特稿）