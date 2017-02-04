原標題：韓國執意要部署薩德，泡湯的可能性有多大？

昨天，處於政治動蕩期的韓國迎來了一位重要的客人：

美國新任國防部長馬蒂斯。

馬蒂斯的這次亞洲行（先訪韓后訪日）備受關注。因為這是他上任后首次外訪，也是特朗普內閣部長級人物的首次外訪。

為啥馬蒂斯的首訪選擇了日本和韓國？

外事兒注意到，在此前的媒體報導中，馬蒂斯的這次韓日行主要有兩個目的：一為提高「保護費」，二來安撫這兩個美國在亞洲的重要盟國。

美國現今在韓國的駐軍數為28500人，駐日美軍則有50000人。這些駐軍的日常開銷及基地的維護等費用不小，由韓日和美國協議按相應的比例分擔。

不過，特朗普在競選期間一再抱怨同韓日的軍事同盟對美國「不公」，多次要求韓日兩國承擔更多的駐留美軍經費。

此外，與奧巴馬提出「亞太再平衡」戰略不同，特朗普上台後外交重心肯定不會在亞洲。退出TPP即是最明顯的信號。

馬蒂斯在此前的提名聽證會上談到維護同盟關係時表示，「擁有強大的盟國則國家昌盛，反之則國家衰弱」。因此馬蒂斯此行被認為是向韓日傳遞一個信息，即特朗普政府仍然很重視韓日和美國的同盟關係。

韓日兩國政府也都非常重視馬蒂斯的到訪。

韓國代總統黃教安（右）會見到訪的馬蒂斯。

2日到訪韓國后，韓國代總統黃教安當天下午與他進行了會談，今天上午韓國外交部長尹炳世和國防部長韓民求也相繼會晤了馬蒂斯。3日到訪日本后，除了對等的日本防衛相稻田朋美，馬蒂斯還會與首相安倍晉三會面。

在與韓國政要會談中，馬蒂斯通過「美國將與韓國永遠一心同在」、「韓美是最成功的同盟」的表態讓韓國吃下一顆定心丸。

但對媒體關注的分擔駐韓美軍經費問題，會談中並未提到。反倒頻頻提到另一個與中國息息相關的問題：

韓美確認將於年內部署薩德系統。

據韓國媒體報導，韓美兩國防長在3日舉行的會談中，就兩國將共同推進於年內如期部署和啟動駐韓美軍薩德系統達成共識。

值得注意的是，昨天是朴槿惠的65歲生日，儘管因為遭彈劾被停職，她的這個生日過得相當冷清，但她仍不忘對韓國國政問題發表自己的看法。

據韓國媒體報導，在談到薩德問題時，朴槿惠堅持認為韓國部署薩德系統是正確的：

現在薩德問題依然備受爭議，但可以肯定的是薩德部署勢在必行。（作出）薩德部署的決定是正確的，對於韓美同盟而言是至關重要的。

外事兒此前談到，中國一貫是反對韓國部署薩德的。

去年7月韓美宣布將在韓國部署薩德系統時，中國外交部就發表聲明說，此舉無助於實現半島無核化目標，不利於維護半島和平穩定，將嚴重損害包括中國在內的本地區國家的戰略安全利益和地區戰略平衡。

在此後的多個場合，中國政府都表達了類似的態度。但韓國政府仍一意孤行，兩國關係降至冰點。

就在過去的這個春節，韓國政府應該收到了來自中國普通民眾的滿滿抗議。據韓國媒體報導，春節期間赴韓旅遊中國團體遊客減少了20%至50%。

韓國國內民眾也極力反對部署薩德。

就在今天上午馬蒂斯和韓民求會談期間，大批韓國民眾在首爾進行抗議示威。而在更早前，因為屢屢遭遇民眾的抗議，薩德部署地址不得不一再更換，最後不得不通過用國有土地與樂天集團「換地」的辦法確定了薩德部署地。

但樂天集團對此態度相當消極，一再推遲與韓國國防部簽署「換地」協議。

於此同時，韓國各大在野黨也極力反對部署薩德。韓國三大在野黨形成共識，要求政府部署薩德必須獲得國會批准，而目前在野黨議員在國會佔據多數席位。

薩德部署地：樂天集團的星洲高爾夫球場。

另一方面，鑒於朴槿惠彈劾案可能會「提速」至3月中旬前作出裁決，韓國總統大選極有可能提前至5月前，下屆總統是否會繼續支持部署薩德還是個問題。

在支持部署薩德的潘基文宣布不參選后，目前民調領先的幾大候選人對薩德都表現出消極的態度。

目前民調第一的文在寅曾明確表示反對部署薩德，稱「政府有必要重新研究關於部署薩德的決定，並就此進行公開討論」。

政令夕改，這在政壇並不少見。

如特朗普就在上台後全面推翻前任奧巴馬的政策。考慮到朴槿惠政府執意要部署薩德讓韓國內政外交上麻煩不斷，下屆總統必然將極力避免這種局面，屆時未嘗不會拿薩德「開刀」。

我們且等朴槿惠彈劾案裁決出爐后再瞧瞧。