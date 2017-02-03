80后男人給老婆送一束玫瑰花 裏面塞了15萬北京新浪網 (2017-02-03 13:45)
原標題：實力虐狗！80后男人給老婆送了一束花，裏面塞了15萬！
渣男的套路千千萬，但若覓得良人，幸福的模樣卻是相似的。
近日，一對蘇州80後夫妻的故事在「票圈」傳為佳話——
不僅如此，還留下虐狗宣言「歲月靜好，現世安穩，夫復何求」。
雞年的第一虐，比往年來的早一些。
今天（2月2日），記者聯繫上了故事的主人公，家住園區的張林先生。張林本是鹽城人，80后，2003年來蘇州念書，隨後留蘇工作。
面對朋友圈對自己的讚揚，他低調地表示：「我是一個傳統的人，對待家庭，最理想的就是我掙錢養家，她貌美如花。」張林說，現在他有一份自己的事業，妻子是全職主婦，他特別感謝妻子對整個家庭的付出，才想到給她一個驚喜與肯定。
送花那天是1月24日，也是張林和妻子結婚9周年紀念日。
「畢竟老夫老妻了，情人節、七夕啥的都不怎麼過，但結婚紀念日一定要浪漫。」因為工作關係，那天上午張林先讓妻子去銀行取了錢，等下午預訂的玫瑰送到后，再把現金塞到了花盒裡，「你們後來看到的是15疊錢，但其實我本來想放18疊的，取意9周年的倍數，但花盒尺寸有限，有點遺憾。」
張林說，他和妻子本是異地戀，每周都會寫幾封信，「我現在還保存著以前的那些信，遇到一個相愛相知的人不容易，要珍惜。」
送花后，張林在朋友圈曬出了妻子的照片，並附文：「大學時，白天上課，晚上為我織毛衣到凌晨，依然品學兼優。結婚9年，相夫教子9年，歲月靜好，現世安穩，夫復何求？」
這麼一發，讓朋友圈的好友大呼羡慕，更有人評論「把照片存下來了，存的不是女人，更不是金錢，是那份感動」。
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