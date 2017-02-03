中新網2月3日電 據俄羅斯衛星網3日報導，全俄社會輿論研究中心的民調結果顯示，85%以上俄羅斯人讚同普京作為俄總統所做的工作，對總統的信任仍然維持在很高水平。

民調顯示，85.6%受訪者表示，他們讚同普京所做的工作。

民調還顯示，近60%民眾讚同俄總理梅德韋傑夫所做的工作。

在對政治人士的信任度排名方面，最近一周普京的排名比上周增加3個百分點(從1月16-22日的51.4%增加到54.3%)，對梅德韋傑夫的信任度為18.2%，對俄國防部長紹伊古的信任度為17.7%。

全俄社會輿論研究中心2017年進行了調查，每天至少在俄羅斯80個地區調查600名受訪者。