中新網蘭州2月3日電 (強科)蘭州鐵路局3日披露，2017年春節期間，該局共發送旅客77.7萬人，同比增加1.1萬人，增幅1.5%。

2017年春節假期自1月27日開始至2月2日結束，該局經歷了1月26日、2月2日兩輪次回鄉、返程客流小高峰，主要以北京、上海、廣州、成都、杭州等方向的中長途客流和武威、張掖、嘉峪關、銀川、西安短途客流為主。

為應對客流高峰，該局客運部門廣大幹部職工堅守工作崗位，增派百余名幹部深入各客運站包保檢查，各次列車開通了「列車長服務熱線」微信服務平台，方便旅客查詢列車到開時間、沿途各大到站換乘時間以及餐車訂餐等服務。同時，蘭州局發揮品牌列車優勢，開辦列車超市、豐富文化書屋、完善旅途小秘書等服務項目，最大限度為旅客提供更加溫馨的旅行環境。

蘭州車站以打造「親情008」、「飛天馨路」、「馨城明珠」三大客運服務品牌為載體，組織青年志願者加大對重點旅客的幫扶力度，全方位滿足旅客多元化需求。

今年首次開通的蘭渝鐵路(岷廣段)也迎來首個客流高峰，客流較開通初期增加近3成，走親訪友和返程客流交織。(完)