體驗年味 記住鄉愁 涪陵春節長假實現旅遊收入1.28億元北京新浪網 (2017-02-03 13:57)
？？？？華龍網2月3日12時40分訊（記者 林森）今（3）日，記者從重慶涪陵區旅遊局獲悉，今年春節長假，涪陵區旅遊業共接待遊客21.23萬人次，同比增長5.83%；實現旅遊收入1.28億元，同比增長5.86%。
？？？？今年涪陵春節旅遊市場安全、平穩、有序，區旅遊局在節前專門召開安全工作會，布置節日期間旅遊安全工作，組織4個檢查組對每家旅遊企業開展了拉網式安全檢查工作，安排了應急值班人員，確保了春節長假期間沒有發生旅遊安全事故和旅遊投訴事件。
？？？？據涪陵區旅遊局相關負責人介紹，今年春節涪陵旅遊突顯出旅遊資源優勢集聚所帶來的總體效益，「1+1＞2」的產業效益逐漸顯現。經過建設，涪陵區已經擁有10餘家資源稟賦完全不同的景區，能滿足不同類型遊客的需求。自然景觀游、人文生態游、鄉村休閒遊等特色旅遊產品「繁花似錦」。
？？？？據介紹，白鶴梁水下博物館、武陵山大裂谷等景區成為周邊區縣和返涪人員遊覽的熱點，為了增添景區節日旅遊的趣味性和遊覽性，紛紛推出了各種效果較好的活動。特別是白鶴梁水下博物館圍繞石魚、修楔文化，開展「人日修禊」活動，通過微信「刮刮卡」抽獎、白鶴飛鏢、魚躍龍門、猜謎語等趣味性強、參與度高的活動吸引了廣大市民體驗年味、記住鄉愁。
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