黔江：春節接待遊客23.35萬人次 旅遊綜合收入增長超50%北京新浪網 (2017-02-03 13:57)
？？？？華龍網2月3日13時訊（記者 王思洋）春節黃金周正式落下帷幕。今（3）日，記者從重慶黔江區旅遊局獲悉，春節七天長假期間，黔江各大景區人潮湧動，吸引了來自重慶主城及周邊區縣眾多遊客前來遊玩，黔江全區共接待遊客23.35萬人次，同比增長46.88%，旅遊綜合收入達7730萬元，同比增長58.16%。
？？？？記者了解到，春節黃金周期間，黔江旅遊市場秩序平穩安全、氣氛火爆，各大景區都是人頭攢動，熱鬧非凡。其中小南海景區接待旅遊人數2.3萬人次，同比增長42%；濯水古鎮接待旅遊人數4.8萬人次，同比增長45%；蒲花暗河景區1.2萬人次，同比增長49%；芭拉胡景區3.6萬人次，同比增長52%。
？？？？據黔江區旅投公司工作人員介紹，春節黃金周期間，從芭拉胡景區的遊客接待量來看，大年三十遊客較少，正月初一至正月初四遊客接待量猛增，其中不少人到此拜佛、求平安，並接待了來自重慶的部分小團隊遊客。
？？？？回顧今年春節黃金周期間黔江旅遊市場，與以往不同的是，傳統的跟團旅遊已不再是「一枝獨秀」，散客一躍成為了市場「主角兒」，旅遊消費心態更顯個性化，自助游、家庭游、自駕車出遊等新形式遍地開花、層出不窮。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
APPLE iPhone 2000mah．Apple iPad WIFI 64G．EPSON 原廠．原廠 無線 藍芽．Apple MacBook Pro 15吋．APPLE 筆電．rx100 電池 原廠．HP CB436A 原廠 碳粉匣．k810i 電池 原廠．HTC J 原廠電池．原廠色帶 S015611 LQ-690C．原廠電池．HP 原廠墨水匣 組合．Note 原廠車架．apple ipad 32g．HP ce310a 原廠黑色碳粉匣．g3 原廠 皮套．原廠 NB-11L 鋰電池．SONY z 原廠電池．samsung 原廠電池 MV800．Apple Bra．iphone 原廠耳機．Apple 抗菌鍵盤膜．聯強 原廠電池．Apple 無線滑鼠．原廠碳粉 CB436A．原廠 canon NB-5L 充電器．apple lightning 認證．ASUS 原廠筆電電池．Canon 原廠 NB-5L 鋰電池
外交部：希望日本就如何切實消除核泄漏事故影響作負責任說明【北京新浪網】
大冬會綜合：中國奪第三金 女子冰球獲第四【北京新浪網】
豐田汽車公司上調２０１６財年利潤預期【北京新浪網】
台媒：兩岸軍艦撞名「西寧」 未來很可能海上相遇【北京新浪網】
警方證實大理客棧老闆猥褻女客人 老闆被行拘十日【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》