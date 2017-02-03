？？？？華龍網2月3日13時訊（記者 王思洋）春節黃金周正式落下帷幕。今（3）日，記者從重慶黔江區旅遊局獲悉，春節七天長假期間，黔江各大景區人潮湧動，吸引了來自重慶主城及周邊區縣眾多遊客前來遊玩，黔江全區共接待遊客23.35萬人次，同比增長46.88%，旅遊綜合收入達7730萬元，同比增長58.16%。

黔江城區美麗的夜景。 黔江區旅遊局供圖 華龍網發

？？？？記者了解到，春節黃金周期間，黔江旅遊市場秩序平穩安全、氣氛火爆，各大景區都是人頭攢動，熱鬧非凡。其中小南海景區接待旅遊人數2.3萬人次，同比增長42%；濯水古鎮接待旅遊人數4.8萬人次，同比增長45%；蒲花暗河景區1.2萬人次，同比增長49%；芭拉胡景區3.6萬人次，同比增長52%。

？？？？據黔江區旅投公司工作人員介紹，春節黃金周期間，從芭拉胡景區的遊客接待量來看，大年三十遊客較少，正月初一至正月初四遊客接待量猛增，其中不少人到此拜佛、求平安，並接待了來自重慶的部分小團隊遊客。

？？？？回顧今年春節黃金周期間黔江旅遊市場，與以往不同的是，傳統的跟團旅遊已不再是「一枝獨秀」，散客一躍成為了市場「主角兒」，旅遊消費心態更顯個性化，自助游、家庭游、自駕車出遊等新形式遍地開花、層出不窮。