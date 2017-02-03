？？？？華龍網2月3日12時訊（首席記者 張雅萍）「春節七天樂」結束，今(3)日是雞年的第一個工作日，記者今日上午從重慶開州區旅遊局獲悉，2017年春節黃金周期間，開州區共接待來自重慶、成都、湖北等地的遊客48.3萬人次，同比增長16.8%；實現旅遊綜合收入2.9億元，同比增長17.1%，節日期間無一例旅遊安全事故和遊客投訴事件發生。相比以往，開州區今年接待的外地遊客明顯增多，自駕游、自助游的出遊方式最為火爆。

春節黃金周開州舉子園人流如織 開州旅遊局供圖 華龍網發

？？？？在剛剛過去的2016年，開州旅遊可謂是喜事連連，國家級4A景區漢豐湖榮登國家旅遊「紅榜」，被評為「旅遊廁所最佳景區、入選「重慶最受遊客喜愛十大景區」；西部首個科舉文化主題公園開州舉子園成功開園，一舉成名成為開州旅遊的新晉「人氣王」；劉伯承同志紀念館及故居（國家級4A景區）榮列《全國紅色旅遊經典景區名錄》，並獲評2016年度重慶市平安示範景區；開州區鄉村旅遊接待進入全國50強（重慶排名第二），滿月鄉馬營村榮獲全國生態文化村、中國美麗休閑鄉村第四批全國美麗宜居村莊示範等。

？？？？受到諸多榮譽的「加持」，今年春節黃金周期間，開州區遊客接待量和旅遊收入都持續攀升，異常火爆，僅大年初一一天，開州舉子園就吸引到8.5萬遊客。除了古香古色的舉子園，以劉伯承同志紀念館及故居為代表的開州紅色旅遊業受到遊客的喜愛，據介紹，春節期間劉伯承同志紀念館及故居遊客數量達到5.8萬人次。

開州舉子園內售賣糖葫蘆的小販 首席記者 張雅萍 攝

？？？？除了舉子園「穿越之旅」和紅色旅遊，漢豐湖畫舫遊覽和水上娛樂也非常受歡迎，漢豐湖周邊擁有天然游泳池、沙灘排球場、環湖自行車道、主題樂園、市民茶社、詩書畫院、風雨廊橋、水上娛樂等眾多休閑產品，遊客可飽覽開闊的湖面風光，乘坐古香古色的明清畫舫和腳踏船、水上自行車、摩托艇等在漢豐湖上品味三峽美麗濱湖城市休閑生活。

？？？？另外值得一提的就是開州的鄉村休閑體驗游，緊扣「生態、休閑」兩大定位，開州狠抓全域旅遊示範，十里竹溪、水韻厚壩、龍頭嘴森林運動公園、馬紮營養生旅遊區、盛山植物園、紫海雲天香草園等鄉村旅遊品牌特色鮮明，城鄉互動游成為開州春節旅遊的一大亮點。