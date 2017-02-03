引導乘客上船。重慶海事局供圖 華龍網發

？？？？華龍網2月3日13時45分訊（記者 劉艷 通訊員 伍木林）今（3）日，記者從重慶海事局了解到，春節長假，長江重慶段共運送旅客246675人次，轄區未發生險情事故。

？？？？為保障春運安全，重慶海事局提前對重點港口碼頭客流量進行分析，協調儲備運力，對上線客（渡）船進行專項檢查，發佈春運安全倡議書，實行客船超載有獎舉報。

？？？？春節期間，重慶海事局加強氣象、水位信息收集發佈，及時進行安全預警。執法人員強化現場監管和服務，嚴防船舶超載，督促提醒船員規範航行行為，協助做好旅客上下船秩序維護。同時，積極協調運力分流，保障了旅客平安順利出行，確保了船舶不超載。