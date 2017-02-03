（中央社記者吳家豪台北3日電）交通部針對Uber提出的納管、納保、納險三原則，Uber今天回應，Uber不是一家計程車公司，每一趟搭乘服務都有安全保障，且願意繳納所有適用於Uber車輛分享營運模式的稅。



Uber今天在台灣官網發文表示，過去幾個禮拜以來，坊間流傳許多源自交通部三納原則，討論Uber該在台灣做些什麼，Uber不該在台灣做什麼的討論。其中，有許多是基於不正確的假設，所以需要讓Uber正本清源的說明白。



Uber首先指出，Uber不是一家計程車公司，所以要Uber登記為計程車公司是很荒謬的。Uber是一家運用手機上的App，媒合願意分享車輛的駕駛和有交通需求的乘客。全世界72個國家已經接受了車輛分享，或者以私人交通工具基於需求而與民眾有效分享的概念，因為它滿足了計程車無法做到的事。其接受的方式不管是制定專法或鬆綁舊有法規，而不是硬把Uber規範為計程車。



雖然Uber希望接受規範，但如果先把Uber定位在計程車業，強行要求套用符合該業者的所有規範，並且沒有任何彈性鬆綁空間，「這就像是喝湯硬是要用筷子一樣，這行不通的」。



其次，針對納保問題，Uber強調每一趟在Uber平台上媒合的搭乘服務，都會受到保障。每一趟搭乘服務，從一上車開始到下車那一刻結束，都有安全保障。在全世界各城市都是如此，台灣當然也是。



在某些國家，Uber找了在地保險夥伴制定了額外的保障。在台灣，Uber也這麼做。然而，Uber遺憾指出，Uber的台灣保險夥伴，雖然已為台灣Uber量身訂造好保單，但是對於實際使保單生效及提供承保服務感到有顧慮，全因為要等待台灣政府願意為車輛分享營運模式制定合宜的法規規範。



Uber認為，Uber的保險合作夥伴需要政府放行才可開始承保，而政府卻又不斷挑戰Uber沒有提供在地保險。政府的一意孤行造成目前各方進退兩難的局面。



從4年前Uber在台灣落地開始，Uber就明白，要繳納所有適用於Uber車輛分享營運模式的稅。Uber願意遵從台灣稅法，即使在還沒有相關的稅法之下，Uber就願意做此承諾。



Uber還是協助推動跨境電商稅法案之一的公司，Uber先前與其他業者如Apple、Agoda，和財政部一起坐下來針對法案內容做討論，後續並以書面承諾，一旦這個法案開始實施，Uber會遵守相關的機制繳稅。



Uber表示，還有一個最終、最要緊的稅務事實是，Uber合作駕駛保有絕大部分因提供服務而獲得的車資收入，因此，經濟效益是留台灣的，這與很多跨境科技公司的模式很不一樣。



Uber期盼民眾將上述訊息廣為分享給朋友家人，最重要的是，請傳給總統蔡英文及政府單位，而且別忘了提醒蔡總統，台灣車輛分享新經濟的未來掌握在她手上。1060203