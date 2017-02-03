台股開高收紅 漲26.59點中央社 (2017-02-03 13:52)
（中央社台北3日電）台北股市今天開高走高，收盤漲26.59點，為9455.56點，漲幅0.28%，成交金額新台幣992.43億元。
加權指數今天開盤為9450.06點，盤中最高9478.01點，最低9423.93點；不含金融股指數8013.45點，漲27.74點。
八大類股漲跌幅為：泥窯股漲1.29%、食品股漲0.59%、塑化股漲0.39%、紡織股漲0.45%、機電股漲0.23%、造紙股跌1.56%、營建股漲1.02%、金融股跌0.15%。
委買張數1130萬6797張，委賣張數817萬7001張，成交張數501萬9229張。
收盤時上漲3080家，下跌3019家，持平610家。
成交量前5名個股為大同、中石化、彩晶、群創、友達。
漲幅前5名個股為本盟、利勤、捷泰、台火、華冠。
跌幅前5名個股為東華、大同、寶隆、愛山林、樂士。1060203
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