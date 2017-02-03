川普拒移民 諾貝爾和平獎得主齊聲譴責中央社 (2017-02-03 13:51)
（中央社波哥大2日綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主今天在集會中譴責美國總統川普。集會主辦人、哥倫比亞總統桑托斯更譴責川普對移民的「論述充滿仇恨」。
法新社報導，哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）以推動終結內戰的進程，成為和平獎最新得主，他在哥倫比亞首都波哥大為這項為期4天的和平獎得主峰會主持開幕儀式。
桑托斯說：「在仇恨和排斥論述下，歧視、難民危機和日益增長且荒謬的拒絕移民贏得受驚民眾的心，對於人道，夫復何言？ 」
路透社報導，致力提倡女權、2011年獲得和平獎的葉門記者卡曼（Tawakkol Karman）也說：「我們必須奮鬥，才能找到和平以及公民正義，我們希望終止這場有關暴力或是種族主義的討論。」
卡曼說，「川普先生，我們不能因為穆斯林信仰不同宗教，就隔離他們。」（譯者：中央社周莉芳）1060203
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上一則：投川普所好 日擬提經濟合作方案
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