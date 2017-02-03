台股收盤 漲26.59點中央社 (2017-02-03 13:35)
（中央社台北3日電）台北股市今天收盤上漲26.59點，為9455.56點，漲幅0.28%，成交金額新台幣992.43億元。1060203
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