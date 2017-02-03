財政部統計處下週將公布今年（一百零六年）一月海關進出口統計，受到今年春節假期落在一月、去年在二月的影響，一月工作天數比去年同月少四天，預料一月出口將「收縮」，但二月出口將大幅跳升。依據主計總處十一月預測，今年第一季出口將成長百分八以上。（黃悅嬌報導）



去年十二月海關出口值年增百分之十四，創下四十七個月來最大增幅，且為連續兩個月二位數的正成長。



財政部統計處表示，由於預測機構普遍認為，今年全球經濟成長與外貿成長都會比去年要好，將反映於出口表現，按照主計總處十一月預測，今年全年出口成長約百分之五，將高於去年的負百分之二點六，去年各季出口呈逐季上升，今年各季走勢則會受到比較基數影響，模式與去年不同，由於去年第一季出、進口均為二位數衰退，相較下，預估第一季出、進口都會有較大增幅，往後各季因為去年基期墊高，增幅略為縮小。



官員指出，今年過年落在一月，去年在二月，一月出口因為正逢農曆過年放假，工作天數比去年一月少四天，加上又是傳統淡季，一月出口年增率勢必有點「收縮」，不會像前一兩個月增幅那麼的大，但二月將有大幅跳升，因此，不必擔心。依據主計總處預測，今年第一季出口將有百分之八以上成長。



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