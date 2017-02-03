上銀2月啟動調薪，Q1訂單爆滿，今年營收看增25%，挑戰200億元財訊快報 (2017-02-03 14:10)
【財訊快報戴海茜報導】上銀( 2049 )2月啟動調薪，將先從生產線上員工調薪開始，幅度超過5%，同時上銀指出，第一季產能滿載，訂單爆滿，整體上半年表現相對樂觀。展望2017年全年，上銀集團營收將再向上成長，目標上看200億元，年增達25%，主要成長動能來自智慧自動化，尤其在一例一休政策下，企業增加智慧自動化設備，對上銀反而是利多。
在機器人事業部分，上銀指出，單看機器人事業今年將可獲利，上半年目標能損益兩平，全年則持續研發上肢復健機器人等醫療機器人產品。上銀表示，醫療輔助機器人市場逐步打開，預期今年相關產品會有初步的貢獻。
轉投資部分，上銀2016年投資擴建美國芝加哥、義大利兩地工廠預計4月完工，大銀微系統台中精密園區二期廠房陸續加入營運行列，上銀大陸蘇州廠預計8月完工啟用、台中精密園區二期新廠年底完工，隨著國內、外的投資佈局持續，今年業績可望較去年成長，目標上看200億元。
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