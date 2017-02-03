交通部：樂見Uber停業 納管可投入偏鄉中央廣播電台 (2017-02-03 12:56)
交通部對Uber祭出重罰，並勒令歇業，Uber表示將於10日起暫停在台灣的服務。交通部3日表示，樂見Uber停止在台的不合法客運服務，並期盼藉此良性開端，讓雙方能有更具建設性的合作。
交通部指出，政府期待創新產業及新經濟模式在台灣發展，也歡迎國外資金與技術來台，因此從未否定Uber的創新科技應用，但Uber必須與其他運輸服務業者一樣，肩負同等的責任及義務，在台營業必須「納管、納稅、納保險」。
交通部說，對於Uber日前宣布將與合法計程車業者合作，在台北地區推出「UberTaxi」服務，政府樂見其成；但在公共運輸已有一定發展的都會地區，並沒有再開放「自用車」做為營業使用的空間，因此Uber若願意依法納管、投入公共運輸服務不便的偏鄉服務，可進一步與各部門溝通，交通部一定會以開放的態度處理。
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