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標榜「即時表達」、用照片來代替語言說話的 Snapchat 社群通訊軟體，母公司 Snap Inc. 已正式申請 IPO，最快將在 3 月上市，市值目標 200-250 億美元，甚至被上看到 300 億美元，是繼 2014 年阿里巴巴上市之後，規模最大的 IPO 案。

Snapchat 的 CEO 兼創始人 EvanSpiegel 自史丹佛大學肆業，現年才 26 歲，他強調，智慧手機讓人們得以「即時表達」，你可以隨時隨地用手機拍下照片告訴人們你在哪裡、在做什麼、心情如何，而 Snapchat 鼓勵人們用照片代替語言來「說話」。

Snapchat 的「閱後即焚」即時通訊服務功能，可讓收到訊息的那一方，看完訊息後的一定時間內，訊息會消失不見。

Snapchat 的「閱後即焚」功能，讓年輕人更可盡情的分享當下時光，以更搞怪、更驚爆的面目示人，直接傳給想傳送的人人，而不用擔心一些醜相怪照被到處流傳。

「閱後即焚」，完全顛覆了傳統保存照片以供回憶的想法，卻讓年輕人愛得不得了。

尤其是網路上流一堆 Snapchat 的使用教學影片，年輕人大玩「我變我變我變變變」的創意搞怪秀，分享當下的歡樂，常能搏得親朋好友一笑。

也因此 Snapchat 獲得美國年輕人的歡迎，除了 13-34 歲用戶使用率達到 60% 以上外，更有 70% 的用戶是女性，喜歡傳送一些搞笑的鬼臉和圖片給朋友。

Snapchat 教學照片。(擷自網站)

如同 Snap Inc. 在自家網站中自我介紹，「這是一家照相 (camera) 公司，我們相信對照相過程的再創造可以極大地提高人們交流和生活的品質，讓人們更自由的表達自己、探索世界、享受當下的樂趣」。

2012 年才草創的 Snapchat，究竟有何魅力，讓市場對其估值衝上 300 億美元？

Snap 此番上市來勢洶洶，據統計，2016 年上半年，Snapchat 每天視頻的播放量平均為 100 億，比 Facebook 近期公佈的 80 億高出 25%；去年第 4 季平均日活躍用戶超過 1.58 億，較前年同期增長了 48%。

根據投資銀行 Piper Jaffray 的一項最新調查顯示，Snapchat 已趕上甚至超過了 Facebook 旗下的照片分享應用 Instagram，成為青少年最青睞的應用程式。

從營收方面來看，Snap 2016 年營收 4.04 億美元，較 2015 年的 5860 萬美元，整整成長了 5.9 倍。

Spectacles 眼鏡相機。(圖：YouTube 網站)

Snapchat 最近並跨足 AR 領域，發佈一款裝有錄影鏡頭的 Spectacles 太陽眼鏡，按下後可以錄製一段長達 10 秒的影片，且該眼鏡相機採用 115° 的廣角鏡頭，可以模仿人眼的視場，並可看到 3D 圖像和圖片。

已有分析師看好，Snapchat 未來的發展，可能不僅僅是一家社交媒體平台，甚至可能成為第一家 AR 社交平台。