在未能取得印尼當局監管部門的批准之後，廉價航空澳洲虎航(Tigerair Australia)今天(3日)表示，公司已取消飛往度假島嶼峇里島(Bali)的所有航班。

峇里島上個月已發生數百名旅客滯留的情況，當時據稱是澳洲虎航違反印尼規定，因此遭暫時停飛。

澳洲虎航執行長夏普(Rob Sharp)表示，「印尼當局已通知我們，為使我們赴峇里島的航班能持續營運，我們必須改用新的經營模式，這將耗費至少6個月來執行。」

聲明指出，「這將拖累我們提供澳洲人低價機票的能力。」「提供可靠、低價服務，對澳洲虎航與我們的客戶而言至關重要。因此我們唯一的選擇，就是完全取消飛往峇里島的航班。」

夏普表示，澳洲虎航正與母公司維珍澳洲航空(Virgin Australia)合作，協助峇里島旅客返回澳洲。已下訂機票的客戶將獲退費。