八仙山森林遊樂區遊客中心前櫻花綻放

【旅遊經 洪書瑱報導】

春天追櫻已成為許多人春遊計劃的首選，許多地方的櫻花陸續綻放，其中包括位於台中市和平區的八仙山森林遊樂區！八仙山森林遊樂區目前山櫻花已完全盛開，艷紅的山櫻花將園區裝飾得繽紛熱鬧，來到遊客中心，可見山櫻以燦爛的粉紅笑顏，小巧可愛的赤腹山雀、冠羽畫眉也活潑在枝頭上跳躍，耳邊不時傳來鳥鳴歡唱，潺潺溪水聲也伴奏著，展現春天的生氣！

聯誼亭櫻花綻放

東勢林區管理處表示，八仙山森林遊樂區位於台中市和平區境內，主峰海拔高度2,366公尺，折算成台尺約「八千」，取其日於諧音而得「八仙」之名，本區擁有適合林木生長的海拔與氣候，區內種植千株以上山櫻花，是中部最佳的賞櫻景點之一。園區內引入十文溪水泡腳池，讓遊客可在享受櫻花美景之餘，疲憊的雙腳也可進行SPA，達到身心放鬆之效果。

八仙山森林遊樂區山櫻花熱鬧綻放中，正是春意盎然、鳥語花香的季節，民眾不妨至步道間徐步慢行，體驗春天的禮讚，享受「賞櫻森林浴」！

圖片：范姜俊承攝影；東勢林區管理處提供