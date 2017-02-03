傳大馬遭美國禁入境 美駐大馬使館否認中央社 (2017-02-03 13:23)
（中央社記者郭朝河吉隆坡2017年2月3日專電）大馬媒體引述美國記者推文報導，紐約甘迺迪國際機場日前扣留71人中，包括1名大馬人士。美國駐大馬大使館已澄清，大馬並未在總統川普限制穆斯林國家國民入境的名單中。
「星洲網」引述美國Mic.com記者傑克史密斯（Jack Smith）的推特發文，做出上述報導。
大馬媒體「馬來郵報在線」報導，一群由律師與志工組成的「No Ban JFK」組織正在紐約協助這批被扣留者。
美國駐大馬大使館已向「馬來郵報在線」澄清，表示大馬並沒有被美國列入禁止入境的國家名單，並強調只要擁有合法的入境簽證，大馬民眾依然可以入境美國。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- KENZO鋁合金材質虎頭圖案 I phone 7手機殼(4.7吋/玫瑰金)
- Kate spade small ella 底飾拉鍊牛皮手提/斜背包-暗紅
- 德國AdHoc 實木十字紙巾架
- 【MERRELL】戶外鞋 Capra Bolt Leather 男鞋 登山 戶外 越
- Go! 低致敏鹿肉無穀全犬配方《25磅》
- 【JESSICA】彈力百搭修身貼腿長褲(黑)
- 【亞帝芬奇】深刻幸福10分八心八箭男戒(白K金台)
- Diptyque 巴黎經典香氛 廣藿香 香氛蠟燭 190g Candle Patch
- NIKE 男 AIR FORCE 1 ULTRAFORCE LTHR 復古鞋 紅 -84505260
- 蕭邦：獨奏鋼琴作品全集（13CD）
研究稱地球「漏氣」：太陽風把氧氣吹到月球【北京新浪網】
解局：韓國執意要部署薩德 泡湯的可能性有多大【北京新浪網】
美國黑獄「容嬤嬤」出任中情局二把手【北京新浪網】
川普移民禁令 6萬簽證暫時撤銷【中央社】
特朗普禁穆令被暫時凍結：7國可正常申請赴美【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》