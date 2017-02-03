（中央社記者郭朝河吉隆坡2017年2月3日專電）大馬媒體引述美國記者推文報導，紐約甘迺迪國際機場日前扣留71人中，包括1名大馬人士。美國駐大馬大使館已澄清，大馬並未在總統川普限制穆斯林國家國民入境的名單中。



「星洲網」引述美國Mic.com記者傑克史密斯（Jack Smith）的推特發文，做出上述報導。



大馬媒體「馬來郵報在線」報導，一群由律師與志工組成的「No Ban JFK」組織正在紐約協助這批被扣留者。



美國駐大馬大使館已向「馬來郵報在線」澄清，表示大馬並沒有被美國列入禁止入境的國家名單，並強調只要擁有合法的入境簽證，大馬民眾依然可以入境美國。