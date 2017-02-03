中市府查獲違法堆置場 當場告發處分中央社 (2017-02-03 13:32)
（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市環保局運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器進行3D立體全方位查核，查獲太平區一座違法堆置的土石山，當場依空汙法告發處分，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。
為維護良好空氣品質，環保局日前兵分多路啟動空汙應變稽查作業，並運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器，進行3D立體全方位查核，查獲太平區一座違法堆置的「土石山」，體積高達2萬立方公尺，遠超過法定規範的3000立方公尺。
環保局表示，砂石堆置體積達3000立方公尺以上者，屬法規公告應申請許可的固定汙染源，業者應申請許可證並設置空汙防制設施，減少粒狀汙染物排放。
環保局指出，日前稽查人員至太平區新仁橋附近，運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器，進行3D立體全方位查核，發現一家預拌混凝土公司堆置砂石達2萬立方公尺，經查核未取得許可操作，當場依空汙法告發處分，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。
環保局長白智榮表示，對於轄內未取得固定汙染源操作許可證的非法事業，環保局持續採取「勤查重罰」作為，並運用現代科學儀器輔助稽查，若查獲不法情事，將依規嚴懲，絕不寬貸。1060203
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