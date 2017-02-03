（中央社台北3日電）副總統陳建仁年金改革手繪圖引討論，前立委沈富雄今天建議畫「泥牛入海」圖，表達35歲以下年輕人保費一去不回的焦慮，「竭澤而漁」圖反應部分公教人員不見池乾不掉淚的頑強。



副總統陳建仁日前在臉書上貼出包括「瘦鵝圖」、「懸崖勒馬」等多張手繪圖，說明年金改革理念，引起討論。



沈富雄今天透過臉書建議陳副總統，接著可以畫「泥牛入海」圖，表達35歲以下年輕人有關保費一去不回的焦慮，及「竭澤而漁」圖以反應部分公教人員不見池乾不掉淚的頑強。



沈富雄質疑，年改會版本坦言改革後，公、教、勞年金的壽命只比目前預期的破產年度各延後13、13、9年，改革只是苟延殘喘，最後難逃「蛋盡命絕」的噩運，何來閣揆的「年年有餘」，而陳副總統口口聲聲的「世世代代領得到，長長久久領到老」，更不知從何說起？



沈富雄說，學者從政的副總統理應知道模型選擇的正確與否影響結果，「瘦鵝下蛋」也好，「懸崖勒馬」也好，絲毫都嗅不出一點「永續」的味道，只有「繳多」、「領少」的改革，「我不曉得歷史究竟會記下多少？」1060203