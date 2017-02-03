（中央社記者王承中、劉冠廷台北3日電）國民黨團總召廖國棟今天針對新會期藍委去司法及法制、內政委員會意願低落說， 黨團有制度，就按制度走，先資深制，再協調，最後抽籤，已請首席副書記長林為洲坐鎮司法。



立法院新會期將於17日開議，將要處理年金改革等重大法案，而司法改革分組會議也將於20日召開，年金改革與司法改革將是今年立法院的重頭戲、朝野關注的焦點。



由於新會期是本屆立委任期第2年的第一個會期，根據立法院各委員會組織法規定，各委員會於每年首次會期重新組成。因此，本會期立委將重新選擇各自所屬的委員會。



據了解，國民黨立法院黨團內部進行新會期各委員會意願表的登記時，卻出現藍委對於要去司法及法制、內政等兩委員會意願不高的情況。



對此，廖國棟表示，黨團有制度，就按照制度走，先資深制，再協調，最後抽籤。但由於藍委林為洲本會期擔任黨團首席副書記長，經溝通後，林為洲同意留在司法委員會帶領幾個不分區立委打拚。



林為洲說，新會期他擔任黨團幹部，所以他會待在司法委員會。他說，黨團三長（總召、書記長、首席副書記長）本來就要橫跨各委員會，什麼議題都要碰，所以待在哪個委員會沒有特別意義。因此，他也向黨團建議，黨團幹部不能選委員會。



另外，針對沒人登記的委會會，林為洲也指出，會先協調，找有戰力且熟悉該委員會事務的的藍委去，但協調可能不成，所以還有可能會抽籤。1060203