傳大馬遭美國禁入境 美駐大馬使館否認中央社 (2017-02-03 13:22)
（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）大馬媒體引述美國記者推文報導，紐約甘迺迪國際機場日前扣留71人中，包括1名大馬人士。美國駐大馬大使館已澄清，大馬並未在總統川普限制穆斯林國家國民入境的名單中。
「星洲網」引述美國Mic.com記者傑克史密斯（Jack Smith）的推特發文，做出上述報導。
大馬媒體「馬來郵報在線」報導，一群由律師與志工組成的「No Ban JFK」組織正在紐約協助這批被扣留者。
美國駐大馬大使館已向「馬來郵報在線」澄清，表示大馬並沒有被美國列入禁止入境的國家名單，並強調只要擁有合法的入境簽證，大馬民眾依然可以入境美國。1060203
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